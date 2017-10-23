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    Новобранец «Пеликанс» Нельсон добрался на игру с «Лейкерс» на Uber и помог команде победить

    Теги Лейкерс Новый Орлеан Джамир Нельсон НБА видео

    Разыгрывающий Джамир Нельсон в минувшее воскресенье официально стал игроком «Пеликанс». В этот же день 35-летний ветеран дебютировал за команду в выездном матче с «Лейкерс».

    Нельсон после прилета в Лос-Анджелес добрался до арены «Стэйплс Центр» с помощью мобильного сервиса такси Uber.

    В игре с «озерниками» (119:112) 35-летний Нельсон набрал 5 очков и 5 передач за 24 минуты, а также стал автором одного из ключевых попаданий в концовке.

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