Новобранец «Пеликанс» Нельсон добрался на игру с «Лейкерс» на Uber и помог команде победить

Разыгрывающий Джамир Нельсон в минувшее воскресенье официально стал игроком «Пеликанс». В этот же день 35-летний ветеран дебютировал за команду в выездном матче с .

Нельсон после прилета в Лос-Анджелес добрался до арены «Стэйплс Центр» с помощью мобильного сервиса такси Uber.

В игре с «озерниками» (119:112) 35-летний Нельсон набрал 5 очков и 5 передач за 24 минуты, а также стал автором одного из ключевых попаданий в концовке.

.@jameernelson drains it to add on to the #Pelicans 11-0 run, extending the lead to 117-110. #DoItBig pic.twitter.com/dIcbUgLagX