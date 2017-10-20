Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    Снуп Дог: «Отец засунул Лонзо Болла в логово льва вместе с ящиками со свиными отбивными»

    Теги Клипперс Лейкерс НБА Патрик Беверли Лонзо Болл ЛаВар Болл

    Известный рэпер и болельщик «Лейкерс» Снуп Дог поделился мнением о дебюте Лонзо Болла.

    В матче с «Клипперс» Болл оказался под жестким прессингом Патрика Беверли.

    По мнению музыканта, разыгрывающему из-за чрезмерной активности отца еще не раз придется иметь дело с подобными ситуациями.

    «Отец засунул Лонзо Болла в логово льва вместе с несколькими ящиками со свиными отбивными.

    Ему предстоит что-то делать, чтобы выбираться оттуда», – сказал Снуп Дог.

    «Худшее, что случилось с баскетболом за последние 100 лет». Главный балабол в мире спорта

    «Вопреки всему я горжусь своим отцом». Письмо Лонзо ЛаВару Боллу

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться