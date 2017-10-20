Снуп Дог: «Отец засунул Лонзо Болла в логово льва вместе с ящиками со свиными отбивными»

Известный рэпер и болельщик Снуп Дог поделился мнением о дебюте Лонзо Болла.

В матче с «Клипперс» Болл оказался под жестким прессингом Патрика Беверли.

По мнению музыканта, разыгрывающему из-за чрезмерной активности отца еще не раз придется иметь дело с подобными ситуациями.

«Отец засунул в логово льва вместе с несколькими ящиками со свиными отбивными.

Ему предстоит что-то делать, чтобы выбираться оттуда», – сказал Снуп Дог.

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