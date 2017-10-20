ЛаВар Болл: «Кто такой Патрик Беверли? Мы говорим о нем лишь из-за того, что он сыграл против Лонзо»

ЛаВар Болл, отец новичка Лонзо Болла, вступился за сына после выпада со стороны разыгрывающего Патрика Беверли.

Беверли сдержал данное в сентябре обещание и испортил дебют плеймейкеру «озерников».

«Да, ты закрыл мазафакера. Но твоя цена по-прежнему останется такой, какой она была до этого. Ну да, ты его закрыл. Окей... Кто такой Патрик Беверли? Он играл весь прошлый сезон и никто за это время ничего о нем не сказал. Теперь же мы следим за твоей первой игрой. Почему? Потому что в ней участвует Лонзо.

Ты должен был сделать это, быть крутым парнем. Посмотрим на твои следующие пять матчей, будешь ли по-прежнему на таком же кураже против каждого оппонента, посмотрим, как ты вернешься к своим привычным 0 из 5 с игры и двум-трем подборам. Но всем будет наплевать. Сейчас же ты воспользовался именем моего сына, моим именем, ты при деле, кто-то о тебе говорит», – передает слова ЛаВара Болла ESPN.com.