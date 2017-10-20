Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview

    ЛаВар Болл: «Кто такой Патрик Беверли? Мы говорим о нем лишь из-за того, что он сыграл против Лонзо»

    Теги Клипперс Лейкерс НБА Патрик Беверли Лонзо Болл ЛаВар Болл

    ЛаВар Болл, отец новичка «Лейкерс» Лонзо Болла, вступился за сына после выпада со стороны разыгрывающего «Клипперс» Патрика Беверли.

    Беверли сдержал данное в сентябре обещание и испортил дебют плеймейкеру «озерников».

    «Да, ты закрыл мазафакера. Но твоя цена по-прежнему останется такой, какой она была до этого. Ну да, ты его закрыл. Окей... Кто такой Патрик Беверли? Он играл весь прошлый сезон и никто за это время ничего о нем не сказал. Теперь же мы следим за твоей первой игрой. Почему? Потому что в ней участвует Лонзо.

    Ты должен был сделать это, быть крутым парнем. Посмотрим на твои следующие пять матчей, будешь ли по-прежнему на таком же кураже против каждого оппонента, посмотрим, как ты вернешься к своим привычным 0 из 5 с игры и двум-трем подборам. Но всем будет наплевать. Сейчас же ты воспользовался именем моего сына, моим именем, ты при деле, кто-то о тебе говорит», – передает слова ЛаВара Болла ESPN.com.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться