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    Кевин Дюрэнт: «Адетокумбо может стать лучшим игроком в истории»

    Теги Голден Стэйт Милуоки НБА Кевин Дюрэнт Яннис Адетокумбо

    Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт, отвечая на вопросы болельщиков в YouTube, высоко оценил потенциал коллеги по амплуа из «Милуоки» Янниса Адетокумбо.

    «За кем мне больше всего нравится смотреть? Грик-фрик, это настоящая сила. Мне еще не доводилось видеть кого-то подобного. Его потолок... он может превратиться в лучшего игрока, который выходил на площадку, если действительно этого захочет. Об этом страшно думать», – сказал Дюрэнт.

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