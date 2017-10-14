Кевин Дюрэнт: «Адетокумбо может стать лучшим игроком в истории»

Форвард Кевин Дюрэнт, отвечая на вопросы болельщиков в YouTube, высоко оценил потенциал коллеги по амплуа из «Милуоки» .

«За кем мне больше всего нравится смотреть? Грик-фрик, это настоящая сила. Мне еще не доводилось видеть кого-то подобного. Его потолок... он может превратиться в лучшего игрока, который выходил на площадку, если действительно этого захочет. Об этом страшно думать», – сказал Дюрэнт.