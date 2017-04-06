Юлия Аникеева отрицает причастность к хищению у РФБ 44 миллионов рублей

Бывший президент РФБ Юлия Аникеева отрицает причастность к хищению у федерации 44 миллионов рублей, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на Чертановский суд Москвы.

«Свою вину подсудимая Аникеева в ходе судебного заседания не признала», – сказала представитель суда.

По версии следствия, Аникеева и бывший главный бухгалтер федерации Михаил Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похитили средства РФБ.

Следствие установило, что с февраля 2014 года по август 2015 года Силина контролировала работу четырех подконтрольных Аникеевой бизнесменов, которые реальной деятельности не вели. С ними заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились деньги, которые обналичивались и передавались Силиной, а потом – Кочаряну, утверждает следствие. Схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки, после чего новый президент РФБ обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Всего, по данным следствия, было похищено почти 44 миллиона рублей. В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого заболевания, однако его уголовное преследование продолжалось, так как родственники Кочаряна возражали против его прекращения по нереабилитирующим основаниям.

Бухгалтер Силина в марте была приговорена к 3,5 года колонии за причастность к хищению.