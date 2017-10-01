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    Тренер «Бруклина»: «Впечатлен игрой Мозгова в тренировочном лагере»

    Теги Бруклин НБА Тимофей Мозгов Кенни Эткинсон

    Главный тренер «Бруклина» Кенни Эткинсон доволен игрой российского центрового Тимофея Мозгова в тренировочном лагере.

    «Я был приятно удивлен, особенно игрой Тимми – он провел с нами не так много времени. Он будет великолепно ставить заслоны, я уже вижу это. У Мозгова будет важная роль.

    Неплохо. Он бежит, получает мяч – нам нравится эта передача верхом. Забил пару раз. Хороший дебют», – сказал Эткинсон.

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