Тренер «Бруклина»: «Впечатлен игрой Мозгова в тренировочном лагере»

Главный тренер «Бруклина» Кенни Эткинсон доволен игрой российского центрового в тренировочном лагере.

«Я был приятно удивлен, особенно игрой Тимми – он провел с нами не так много времени. Он будет великолепно ставить заслоны, я уже вижу это. У Мозгова будет важная роль.

Неплохо. Он бежит, получает мяч – нам нравится эта передача верхом. Забил пару раз. Хороший дебют», – сказал Эткинсон.