«Тандер» готовы платить налог на роскошь ради сохранения нынешнего костяка команды
Владельцы «Тандер» ради сохранения нынешнего костяка команды готовы платить в сезоне-2018/19 налог на роскошь.
«Оклахома-Сити» собирается сохранить присоединившихся к команде в межсезонье-2017 Пола Джорджа и Кармело Энтони.
В контрактах обоих игроков прописаны опции по досрочному расторжению летом 2018 года.
«Оклахома» и еще 7 самых сексуальных команд НБА. Хочется увидеть их как можно скорее
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