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    «Тандер» готовы платить налог на роскошь ради сохранения нынешнего костяка команды

    Теги Кармело Энтони НБА Оклахома-Сити Пол Джордж

    Владельцы «Тандер» ради сохранения нынешнего костяка команды готовы платить в сезоне-2018/19 налог на роскошь.

    «Оклахома-Сити» собирается сохранить присоединившихся к команде в межсезонье-2017 Пола Джорджа и Кармело Энтони.

    В контрактах обоих игроков прописаны опции по досрочному расторжению летом 2018 года.

    «Оклахома» и еще 7 самых сексуальных команд НБА. Хочется увидеть их как можно скорее

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