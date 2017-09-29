Клубы НБА будут штрафовать на 100 000 долларов за предоставление отдыха игрокам

Штраф за предоставления отдыха игрокам в матче , который транслируются по национальному телевидению, составит минимум 100 тысяч долларов.

28 сентября Совет управляющих одобрил предложенные руководством лиги правила относительно предоставления отдыха игрокам. Новые правила вступят в силу перед сезоном-2017/18.

Теперь команды могут предоставлять отдых игрокам только в домашних матчах и не должны оставлять вне игры сразу нескольких представителей стартовой пятерки.

Не испытывающие проблем со здоровьем баскетболисты не должны пропускать матчи, которые транслируются по национальному телевидению. Отдыхающие игроки должны будут находиться на скамейке запасных.