Бывший главе РФБ Аникеевой вменяют хищение 36 миллионов рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы РФБ Юлии Аникеевой, сообщает «Коммерсант».

Аникееву и покойного главного бухгалтера РФБ Михаила Кочаряна обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (хищение в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Дело было возбуждено в конце декабря 2015 года по заявлению бывшего игрока сборной России Андрея Кириленко, который занял пост главы РФБ после Аникеевой. Он заявил, что в ходе аудиторской проверки в РФБ были выявлены сомнительные гражданско-правовые сделки с индивидуальными предпринимателями, в результате которых федерация потеряла в общей сложности 127 миллионов рублей.

Однако в итоге следствие установило, что Аникеева организовала хищение 36 миллионов под проведение фуршетов и праздников, а также аренду LED-экранов, а бывшего бухгалтера Кочаряна обвинили в махинациях в ходе ремонтных работ в здании РФБ в 2013–2015 годах на 18 миллионов, а также подписании фиктивных договоров на оказание медуслуг на 1,2 миллиона.