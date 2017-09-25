ЛеБрон Джеймс: «Не уверен, мог ли я сделать что-то еще, чтобы Ирвинг не попросил обмена»

Лидер «Кавальерс» прокомментировал желание Кайри Ирвинга покинуть клуб.

«Кливленд» после соответствующего запроса со стороны разыгрывающего обменял его в .

«Даже не знаю, мог ли я сделать что-то еще, сделать что-то лучше, чтобы Кайри не захотел обмена в другую команду. Было ли дело в том, как закончился сезон, или в моем возвращении? Может быть, сказались перемены в тренерском штабе, в офисе? Я не знаю. У меня было столько разных эмоций в связи с этой ситуацией.

Я старался сделать все, что только могу, дабы помочь парню полностью раскрыться. Старался помочь ему стать лучшим лидером, скорером, защитником, ассистентом, человеком, который контролирует игру и задействует партнеров. Лучшим с точки зрения влияния на партнеров, вожаком коллектива. Старался дать ему все, передал ему столько ДНК, сколько мог. Как я уже говорил по ходу сезона, в какой-то момент, когда он был готов взять бразды правления, я был готов передать ему их.

Единственное, что меня печалит, это то, что он взял с собой много ДНК и наших схем в «Бостон». Это единственное, из-за чего я разочарован, в самом деле. В остальном же я желаю пареньку хорошего здоровья. Паренек хотел сделать то, что лучше подходит для него самого.

Теперь Кайри не получит от меня ни одного совета... Если бы мой сын оказался в другой команде и мы играли бы друг против друга, он бы ни черта от меня не получил», – сказал Джеймс.