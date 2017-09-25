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    ЛеБрон Джеймс: «Не уверен, мог ли я сделать что-то еще, чтобы Ирвинг не попросил обмена»

    Теги Бостон Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА Кайри Ирвинг

    Лидер «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс прокомментировал желание Кайри Ирвинга покинуть клуб.

    «Кливленд» после соответствующего запроса со стороны разыгрывающего обменял его в «Бостон».

    «Даже не знаю, мог ли я сделать что-то еще, сделать что-то лучше, чтобы Кайри не захотел обмена в другую команду. Было ли дело в том, как закончился сезон, или в моем возвращении? Может быть, сказались перемены в тренерском штабе, в офисе? Я не знаю. У меня было столько разных эмоций в связи с этой ситуацией.

    Я старался сделать все, что только могу, дабы помочь парню полностью раскрыться. Старался помочь ему стать лучшим лидером, скорером, защитником, ассистентом, человеком, который контролирует игру и задействует партнеров. Лучшим с точки зрения влияния на партнеров, вожаком коллектива. Старался дать ему все, передал ему столько ДНК, сколько мог. Как я уже говорил по ходу сезона, в какой-то момент, когда он был готов взять бразды правления, я был готов передать ему их.

    Единственное, что меня печалит, это то, что он взял с собой много ДНК и наших схем в «Бостон». Это единственное, из-за чего я разочарован, в самом деле. В остальном же я желаю пареньку хорошего здоровья. Паренек хотел сделать то, что лучше подходит для него самого.

    Теперь Кайри не получит от меня ни одного совета... Если бы мой сын оказался в другой команде и мы играли бы друг против друга, он бы ни черта от меня не получил», – сказал Джеймс.

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