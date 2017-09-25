New Yorker опубликовал сатирическую новость о том, что Трамп пригласил в Белый дом баскетбольную сборную России

На сайте журнала New Yorker появилась шутливая новость о том, что президент США Дональд Трамп решил пригласить в Белый дом баскетбольную сборную России вместо .

Полный текст сообщения гласит:

«Трамп сказал, что очень хотел бы встретиться с российской командой, и назвал их «гораздо, гораздо более сильными игроками, чем эти неудачники из «Голден Стэйт».

Когда журналисты обратили внимание на то, что Россия взяла лишь бронзу на Олимпиаде-2012 и не смогла выйти на Олимпиаду-2016, Трамп заявил, что результаты Игр «сфальсифицированы».

«Вы можете спросить у любого знающего человека, Стеф Карри и близко не играет так, как Владимир Ивлев», – отметил Трамп.

Однако сборная России опубликовала официальное заявление, в котором отказалась от приглашения в Белый дом.

«Нам кажется, что встреча с Дональдом Трампом сейчас негативно скажется на нашем бренде», – говорится в заявлении».

Накануне Трамп отменил традиционное приглашение действующим чемпионам НБА после того, как Стеф Карри сказал, что не хочет идти в Белый дом.