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    Томас Робинсон продолжит карьеру в «Химках»

    Теги переходы Химки Turkish Airlines Euroleague НБА Единая лига ВТБ Томас Робинсон

    Форвард Томас Робинсон (26 лет, 208 см) подпишет 1-летний контракт с «Химками», информирует Eurohoops.

    Американец заработает в подмосковном клубе 1,5 миллиона долларов.

    В минувшем сезоне 5-й номер драфта-2012 в составе «Лейкерс» набирал в среднем 5,0 очка и 4,6 подбора за 11,7 минуты на площадке. В активе форварда также выступление в составе «Хьюстона», «Филадельфии», «Портленда» и «Бруклина».
     

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