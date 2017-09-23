Томас Робинсон продолжит карьеру в «Химках»

Форвард Томас Робинсон (26 лет, 208 см) подпишет 1-летний контракт с «Химками», информирует Eurohoops.

Американец заработает в подмосковном клубе 1,5 миллиона долларов.

В минувшем сезоне 5-й номер драфта-2012 в составе «Лейкерс» набирал в среднем 5,0 очка и 4,6 подбора за 11,7 минуты на площадке. В активе форварда также выступление в составе «Хьюстона», «Филадельфии», «Портленда» и «Бруклина».

