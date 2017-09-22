Арбитры будут давать технические и неспортивные фолы за опасное сближение с бросающим игроком

Как сообщает официальный сайт , арбитры получили право давать технический или неспортивный фол защищающемуся игроку, который сблизился на опасное расстояние с бросающим, не позволив тому беспрепятственно приземлиться на паркет.

Такое решение было принято лигой после инцидента в первом матче финальной серии Западной конференции, когда лидер «Сан-Антонио» Кавай Ленард травмировал голеностопный сустав, приземлившись на ногу центрового Зазы Пачулии. Тогда у арбитров не было возможности посмотреть видеоповтор эпизода, чтобы определить степень опасности в действиях защищающегося игрока.

По словам старшего вице-президента НБА по видеоповторам и судейству Джо Борджии, целью данного нововведения является безопасность игроков. Борджия также отметил, что фол Пачулии классифицируется как неспортивный.

Кроме того, теперь арбитры смогут использовать видеоповтор для того, чтобы определить момент фола на игроке, бросающем трехочковый, – действительно ли фол был совершен после того, как игрок начал бросающее движение вверх.