Алексей Лень подпишет с «Финиксом» контракт на 4,2 миллиона долларов

Украинский центровой Алексей Лень подпишет квалификационное предложение «Финикса» на 4,2 миллиона долларов.

Стороны не смогли договориться о долгосрочном контракте, и в июле 2018 года Лень станет неограниченно свободным агентом.

Следующий сезон будет для Леня пятым в составе «Санз», которые выбрали его под 5-м номером драфта-2013. В минувшем сезоне он набирал 8,0 очка, 6,6 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за матч.