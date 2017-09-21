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    Алексей Лень подпишет с «Финиксом» контракт на 4,2 миллиона долларов

    Теги переходы Финикс НБА Алексей Лень

    Украинский центровой Алексей Лень подпишет квалификационное предложение «Финикса» на 4,2 миллиона долларов.

    Стороны не смогли договориться о долгосрочном контракте, и в июле 2018 года Лень станет неограниченно свободным агентом.

    Следующий сезон будет для Леня пятым в составе «Санз», которые выбрали его под 5-м номером драфта-2013. В минувшем сезоне он набирал 8,0 очка, 6,6 подбора и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

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