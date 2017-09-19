Кевин Дюрэнт: «Приношу извинения за свои слова в адрес Донована и «Тандер». Это ребячество и идиотизм с моей стороны»

Форвард «Голден Стэйт» Кевин Дюрэнт прокомментировал ситуацию с обнаружением у него фейковых аккаунтов в социальных сетях.

На днях Дюрэнт предположительно забыл перейти с официального аккаунта в твиттере на один из «левых», написав критическое сообщение о своей бывшей команде «Тандер».

«У меня есть другой аккаунт в инстаграме, но он предназначен только для семьи и друзей. Так что он не использовался для того, чтобы отвечать на чью-либо критику. Я использую твиттер для связи с болельщиками. Это отличный способ для контакта с ними. В моем случае это зашло слишком далеко. Это иногда случается, когда я веду дебаты о том, что очень люблю – о баскетболе. Я не сожалею о том, что отвечал на чью-то критику, не сожалею о том, что общался с болельщиками в твиттере. Но я сожалею о том, что использовал имя своего бывшего тренера и организации. Это было ребячество. Это идиотизм, все эти слова. Приношу свои извинения за это.

Не думаю, что прекращу взаимодействовать с фанами в соцсетях. Мне это нравится, эта вещь нас объединяет. Но сейчас я немного приторможу и сосредоточусь на баскетболе. Мне надо забыть об этом и двигаться дальше. Было неприятно оказаться в этой ситуации вчера. Я был зол на себя. Хочется забыть и сосредоточиться на игре», – сказал Дюрэнт.