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    Алексей Швед стал лучшим снайпером и вошел в символическую пятерку Евробаскета-2017

    Теги Алексей Швед сборная России Пау Газоль сборная Испании сборная Сербии сборная Словении Горан Драгич Богдан Богданович Лука Дончич Евробаскет-2017

    Защитник сборной России Алексей Швед вошел в символическую пятерку лучших игроков чемпионата Европы-2017, который завершился в воскресенье в Стамбуле, сообщает официальный сайт турнира.

    Помимо Шведа в символическую пятерку были включены: MVP турнира Горан Драгич, Лука Дончича (оба – Словения), Богдан Богданович (Сербия) и Пау Газоль (Испания).

    Сборная России на Евробаскете-2017 заняла итоговое четвертое место. Швед стал самым результативным игроком турнира. Его показатели составили: 24,3 очка, 2,6 подбора и 5,9 передачи в среднем за матч. Помимо него в тройке лучших снайперов оказались немец Деннис Шредер (23,7) и латыш Кристапс Порзингис (23,6).

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