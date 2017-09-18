Алексей Швед стал лучшим снайпером и вошел в символическую пятерку Евробаскета-2017

Защитник сборной России Алексей Швед вошел в символическую пятерку лучших игроков чемпионата Европы-2017, который завершился в воскресенье в Стамбуле, сообщает официальный сайт турнира.

Помимо Шведа в символическую пятерку были включены: MVP турнира Горан Драгич, Лука Дончича (оба – Словения), Богдан Богданович (Сербия) и (Испания).

Сборная России на Евробаскете-2017 заняла итоговое четвертое место. Швед стал самым результативным игроком турнира. Его показатели составили: 24,3 очка, 2,6 подбора и 5,9 передачи в среднем за матч. Помимо него в тройке лучших снайперов оказались немец Деннис Шредер (23,7) и латыш Кристапс Порзингис (23,6).