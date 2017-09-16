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    Евгений Кисурин: «Было понятно, что Марьянович будет разворачиваться вправо. Ну так не давайте ему этого!»

    Теги Алексей Швед сборная России сборная Сербии Евгений Кисурин Тимофей Мозгов Бобан Марьянович Евробаскет-2017

    Двукратный вице-чемпион мира Евгений Кисурин разобрал ключевые моменты полуфинального матча Россия – Сербия (79:87) в полуфинале Евробаскета-2017.

    «По игре было все печально. Сербы нам не дали слабину. Они просто идеально сыграли вторую четверть. А мы в защите начали играть только после того, как стало «-14». До этого не возвращались назад, Швед не бежал. Мозгов не знал, как остановить игрока. Ни один в один, ни командой игрой. Еще штрафные начали мазать, а на открытые 3-очковые никого не прорвало. Фридзон ничего не попал и штрафные смазал.

    Марьянович? Но он же не выше Сабониса! В наше время я, с ростом 207, и Миша Михайлов, наш основной центровой в 90-х, с ростом 206. Реально было тяжело против Сабониса играть, когда он просто поворачивался. И то, мы как-то умудрялись его накрывать в каких-то моментах. А тут, понятно, что Марьянович будет разворачиваться вправо. Ну так не давай ему этого! Пусть разворачивается влево и с левой бросает. Ну, что, тренеры не могли Мозгову подсказать – закрой ему разворот вправо? Не верю. Даже при том, что у нас в штабе нет ни одного специалиста по защите против больших, но это все равно элементарно. Были какие-то попытки выбить мяч у него из-за спины. Ну если ты быстрее его, встать впереди. Пусть попробует через руки бить, через 216, пусть попробует перебросить.

    А когда сербы пик-н-ролл при минус пяти разыграли и треху нам забили... Это же был ключевой момент в четвертой четверти и стало минус восемь. Это же Мозгов должен бы выскочить, когда его игрок ставил заслон. Должен был выскочить, как черт из табакерки. Напасть со своими 216 на маленького и быстро назад отбежать. А он там закрома Родины охранял.

    Швед при минус три неподготовленную треху бросил. Засвербило у него, не смог сдержаться. Никто же не говорит: «Леша, не бросай трехочковые». Бросай, но так, чтобы можно было попасть. А он в падении, не успел даже ноги поставить и сразу выбрасывать туда», – приводит слова Кисурина «Советский спорт».

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