Сергей Тараканов: «Не лучший матч сборной России. Нам повезло, что греки устали»

Бывший генеральный менеджер сборной России, олимпийский чемпион отметил, что важным фактором победы команды Сергея Базаревича над Грецией (74:69) в 1/4 финала Евробаскета-2017 стала усталость соперника.

«Совершенно точно это не лучший матч в исполнении сборной России. Защитные порядки греков оказались гораздо более труднопроходимыми, чем у хорватов. Нам повезло, что тренер соперника ставил одну пятерку, которая и заканчивала матч. В этом их большой просчет, они просто устали, в последний момент у них опустились руки.

Во второй половине матча мы больше заслуживали победы за счет своего желания.

Мне кажется, что более хорошим для нас соперником в полуфинале стала бы команда Италии, потому что это более предсказуемая команда. Хотя нам трудно играть против бросающих команд, а итальянцы делают ставку на трехочковые броски. Это очень ровный чемпионат относительно уровня команд и их потенциала. Многое будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут к игре лидеры обеих сборных», – передает слова Тараканова ТАСС.