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    Сергей Тараканов: «Не лучший матч сборной России. Нам повезло, что греки устали»

    Теги Сергей Тараканов сборная России сборная Греции Костас Миссас Евробаскет-2017

    Бывший генеральный менеджер сборной России, олимпийский чемпион Сергей Тараканов отметил, что важным фактором победы команды Сергея Базаревича над Грецией (74:69) в 1/4 финала Евробаскета-2017 стала усталость соперника.

    «Совершенно точно это не лучший матч в исполнении сборной России. Защитные порядки греков оказались гораздо более труднопроходимыми, чем у хорватов. Нам повезло, что тренер соперника ставил одну пятерку, которая и заканчивала матч. В этом их большой просчет, они просто устали, в последний момент у них опустились руки.

    Во второй половине матча мы больше заслуживали победы за счет своего желания.

    Мне кажется, что более хорошим для нас соперником в полуфинале стала бы команда Италии, потому что это более предсказуемая команда. Хотя нам трудно играть против бросающих команд, а итальянцы делают ставку на трехочковые броски. Это очень ровный чемпионат относительно уровня команд и их потенциала. Многое будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут к игре лидеры обеих сборных», – передает слова Тараканова ТАСС.

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