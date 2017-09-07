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    Андрей Кириленко: «С Хорватией лучше играть как можно позже»

    Теги сборная России сборная Хорватии Андрей Кириленко сборная Венгрии Евробаскет-2017

    Президент РФБ Андрей Кириленко оценил выступление сборной России на групповом этапе Евробаскета.

    «За выступление на групповом этапе сборной можно поставить пятерку, а за игру – четверку. Задачу-минимум по выходу из группы команда не просто выполнила, а перевыполнила.

    Хорватия выглядит здорово и может вообще выиграть этот чемпионат Европы. Поэтому, с ними лучше играть как можно позже. Для нас лучшим исходом будет получить в соперники венгров, но российская команда может обыграть здесь любого соперника», – сказал функционер.

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