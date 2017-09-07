Андрей Кириленко: «С Хорватией лучше играть как можно позже»

Президент РФБ Андрей Кириленко оценил выступление сборной России на групповом этапе .

«За выступление на групповом этапе сборной можно поставить пятерку, а за игру – четверку. Задачу-минимум по выходу из группы команда не просто выполнила, а перевыполнила.

Хорватия выглядит здорово и может вообще выиграть этот чемпионат Европы. Поэтому, с ними лучше играть как можно позже. Для нас лучшим исходом будет получить в соперники венгров, но российская команда может обыграть здесь любого соперника», – сказал функционер.