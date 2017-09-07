Евробаскет-2017. Россия против Великобритании, Латвия сыграет с Турцией

В четверг, 7 сентября, сборная России проведет заключительный матч группового этапа чемпионата Европы-2017. Соперником команды Сергея Базаревича будет Великобритания.

В других играх группы D Латвия встретится с Турцией, Сербия – с Бельгией. В группе C Хорватия сыграет с Чехией, Венгрия – с Испанией, Черногория – с Румынией.

Финляндия-Израиль-Румыния-Турция

Групповой этап

Группа C

Положение команд: Испания – 4-0, Хорватия – 3-1, Черногория – 2-2, Венгрия – 2-2, Чехия – 1-3, Румыния – 0-4.

Группа D

Положение команд: Латвия – 3-1, Сербия – 3-1, РОССИЯ – 3-1, Турция – 2-2, Бельгия – 1-3, Великобритания – 0-4.

Группа A

Положение команд: Словения – 5-0, Финляндия – 4-1, Франция – 3-2, Греция – 2-3, Польша – 1-4, Исландия – 0-5.

Группа B

Положение команд: Литва – 4-1, Германия – 3-2, Италия – 3-2, Украина – 2-3, Грузия – 2-3, Израиль – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.