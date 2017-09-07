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    Евробаскет-2017. Россия против Великобритании, Латвия сыграет с Турцией

    Теги результаты сборная России сборная Испании сборная Турции сборная Сербии сборная Хорватии сборная Латвии сборная Черногории сборная Чехии сборная Румынии сборная Бельгии сборная Великобритании сборная Венгрии Евробаскет-2017

    В четверг, 7 сентября, сборная России проведет заключительный матч группового этапа чемпионата Европы-2017. Соперником команды Сергея Базаревича будет Великобритания.

    В других играх группы D Латвия встретится с Турцией, Сербия – с Бельгией. В группе C Хорватия сыграет с Чехией, Венгрия – с Испанией, Черногория – с Румынией.

    Евробаскет-2017

    Финляндия-Израиль-Румыния-Турция

    Групповой этап

    Группа C

    Чехия – Хорватия
    Дата проведения
    7 сентября, 14.30, «Поливалент-Холл»
    Онлайн матча

     

    Венгрия – Испания
    Дата проведения
    7 сентября, 17.15, «Поливалент-Холл»
    Онлайн матча

     

    Черногория – Румыния
    Дата проведения
    7 сентября, 20.45, «Поливалент-Холл»
    Онлайн матча

    Положение команд: Испания – 4-0, Хорватия – 3-1, Черногория – 2-2, Венгрия – 2-2, Чехия – 1-3, Румыния – 0-4.

    Группа D

    Россия – Великобритания
    Дата проведения
    7 сентября, 14.30, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

     

    Бельгия – Сербия
    Дата проведения
    7 сентября, 17.15, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

     

    Латвия – Турция
    Дата проведения
    7 сентября, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: Латвия – 3-1, Сербия – 3-1, РОССИЯ – 3-1, Турция – 2-2, Бельгия – 1-3, Великобритания – 0-4.

    Группа A

    Положение команд: Словения – 5-0, Финляндия – 4-1, Франция – 3-2, Греция – 2-3, Польша – 1-4, Исландия – 0-5.

    Группа B

    Положение команд: Литва – 4-1, Германия – 3-2, Италия – 3-2, Украина – 2-3, Грузия – 2-3, Израиль – 1-4. 

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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