Сергей Базаревич: «Главный соперник России в плей-офф – мы сами»

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич после победы над Великобританией в последнем туре группового этапа отметил, что российская команда все еще ищет свою игру.

«Нам надо было остановить британскую атаку, ведь они по этим показателям были на турнире лучше нас, но мы с этим справились. Ребята играли с энергией, с огнем в глазах, это понравилось.

По поводу возможных соперников по плей-офф мне нечего сказать. Главный наш соперник – мы сами. Мы все еще ищем свою игру, надеюсь, сделаем это в самое ближайшее время», – сказал Базаревич.