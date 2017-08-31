«Бостон» добавил пик второго раунда драфта-2020, чтобы завершить сделку с «Кливлендом»
«Бостон» и «Кливленд» согласовали условия обмена с участием Кайри Ирвинга и Айзейи Томаса. «Селтикс» согласились включить в сделку пик второго раунда драфта-2020 в качестве компенсации.
«Кавальерс» хотели получить от «Селтикс» пик первого раунда.
На прошлой неделе «Кливленд» и «Бостон» договорились о трейде, по условиям которого «Кавальерс» получили защитника Айзейю Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018 (принадлежащий «Бруклину»), а в «Селтикс» отправился разыгрывающий Кайри Ирвинг.
После оформления сделки «Кливленд» остался недоволен результатами медобследования Томаса, восстанавливающегося после травмы бедра. «Кавальерс» угрожали отменить трейд и добивались от «Селтикс» улучшения первоначального предложения.
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