Не исключается, что Айзейя Томас пропустит большую часть сезона
Не исключен вариант, при котором восстановление Айзейи Томаса растянется на большую часть предстоящего сезона.
Врачи «Селтикс» при обмене с «Кливлендом» поделились с коллегами всей имеющейся информацией о состоянии бедра Томаса, но у представителей клуба из Огайо после осмотра игрока может быть более пессимистичный прогноз относительно сроков восстановления плеймейкера.
В настоящее время «Кэвз» раздумывают по поводу подтверждения трейда.
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