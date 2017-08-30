Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать

    Не исключается, что Айзейя Томас пропустит большую часть сезона

    Теги травмы Бостон Кливленд НБА Айзейя Томас 1989

    Не исключен вариант, при котором восстановление Айзейи Томаса растянется на большую часть предстоящего сезона.

    Врачи «Селтикс» при обмене с «Кливлендом» поделились с коллегами всей имеющейся информацией о состоянии бедра Томаса, но у представителей клуба из Огайо после осмотра игрока может быть более пессимистичный прогноз относительно сроков восстановления плеймейкера.

    В настоящее время «Кэвз» раздумывают по поводу подтверждения трейда.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться