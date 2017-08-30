Не исключается, что Айзейя Томас пропустит большую часть сезона

Не исключен вариант, при котором восстановление растянется на большую часть предстоящего сезона.

Врачи «Селтикс» при обмене с поделились с коллегами всей имеющейся информацией о состоянии бедра Томаса, но у представителей клуба из Огайо после осмотра игрока может быть более пессимистичный прогноз относительно сроков восстановления плеймейкера.

В настоящее время «Кэвз» раздумывают по поводу подтверждения трейда.