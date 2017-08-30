«Милуоки» предлагает «Кливленду» Брогдона и Миддлтона в обмен на Ирвинга

«Милуоки» готов обменять защитника Малкольма Брогдона и свингмена Криса Миддлтона на разыгрывающего «Кливленда» .

«Бакс» готовы оформить сделку с «Кавальерс», если те отменят обмен с «Бостоном», в котором также должен быть задействован Ирвинг. Если Ирвинг будет заинтересован в подписании долгосрочного соглашения с «Милуоки», висконсинский клуб может добавить в сделку драфт-пик первого раунда.

На прошлой неделе «Кливленд» и «Бостон» договорились о трейде, по условиям которого «Кавальерс» получали защитника Айзейю Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018 (принадлежащий «Бруклину»), а в «Селтикс» отправлялся разыгрывающий Кайри Ирвинг.

После оформления сделки «Кливленд» остался недоволен результатами медобследования Томаса, восстанавливающегося после травмы бедра. Сейчас «Кавальерс» угрожают отменить трейд и добиваются от «Селтикс» улучшения первоначального предложения.