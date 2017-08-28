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    «Кливленд» может попросить у «Бостона» еще один драфт-пик, чтобы завершить сделку

    Теги Бостон Кливленд Кайри Ирвинг Айзейя Томас 1989 Джей Краудер Анте Жижич

    Как сообщает ESPN.com, «Кливленд», вероятно, попросит у «Бостона» еще один драфт-пик в качестве компенасации, чтобы завершить обмен с участием Кайри Ирвинга и Айзейи Томаса.

    На прошлой неделе клубы договорились о трейде, по условиям которого «Кэвз» получали защитника Айзейю Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018 (принадлежащий «Бруклину»), а в «Селтикс» отправлялся разыгрывающий Кайри Ирвинг.

    После оформления сделки «Кливленд» остался недоволен результатами медобследования Томаса, восстанавливающегося после травмы бедра. Сейчас «Кэвз» угрожают отменить трейд и добиваются от «Селтикс» улучшения первоначального предложения. Стороны должны прийти к компромиссу до 30 августа.

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