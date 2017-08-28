«Кливленд» может попросить у «Бостона» еще один драфт-пик, чтобы завершить сделку

Как сообщает ESPN.com, «Кливленд», вероятно, попросит у еще один драфт-пик в качестве компенасации, чтобы завершить обмен с участием и Айзейи Томаса.

На прошлой неделе клубы договорились о трейде, по условиям которого «Кэвз» получали защитника Айзейю Томаса, форварда , центрового Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018 (принадлежащий «Бруклину»), а в «Селтикс» отправлялся разыгрывающий Кайри Ирвинг.

После оформления сделки остался недоволен результатами медобследования Томаса, восстанавливающегося после травмы бедра. Сейчас «Кэвз» угрожают отменить трейд и добиваются от «Селтикс» улучшения первоначального предложения. Стороны должны прийти к компромиссу до 30 августа.