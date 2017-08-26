Согласно сообщению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Кавальерс» раздумывают над окончательным подтверждением крупной сделки с после осмотра бедра Айзейи Томаса.

Один из источников описал ситуацию как «очень деликатную». Томас не смог доиграть плей-офф-2017 из-за повреждения бедра, после чего выбрал консервативный метод лечения и посвятил все межсезонье реабилитации. При этом за три недели до открытия тренировочного лагеря разыгрывающий пока даже не в состоянии приступить к выполнению беговых упражнений по заданной организованной программе.

Томас побывал на осмотре в пятницу. «Кавальерс» продолжают изучать полученную информацию и пока не приняли окончательное решение.

Все игроки после обмена должны пройти медобследование, в противном случае сделка может быть отменена.