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    «Кавальерс» раздумывают над подтверждением сделки с «Селтикс» после медосмотра Айзейи Томаса

    Теги травмы возможные переходы Бостон Кливленд НБА Кайри Ирвинг Айзейя Томас 1989

    Согласно сообщению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Кавальерс» раздумывают над окончательным подтверждением крупной сделки с «Бостоном» после осмотра бедра Айзейи Томаса.

    Один из источников описал ситуацию как «очень деликатную». Томас не смог доиграть плей-офф-2017 из-за повреждения бедра, после чего выбрал консервативный метод лечения и посвятил все межсезонье реабилитации. При этом за три недели до открытия тренировочного лагеря разыгрывающий пока даже не в состоянии приступить к выполнению беговых упражнений по заданной организованной программе.

    Томас побывал на осмотре в пятницу. «Кавальерс» продолжают изучать полученную информацию и пока не приняли окончательное решение.

    Все игроки после обмена должны пройти медобследование, в противном случае сделка может быть отменена.

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