Обмен между «Бостоном» и «Кливлендом» с участием Ирвинга проведен официально

и «Бостон» официально совершили обмен с участием звездного разыгрывающего .

«Кливленд» получил за 4-кратного участника Матча звезд разыгрывающего Айзейю Томаса, форварда Джея Краудера, центрового Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклину».

«Кайри является одним из лучших атакующих игроков в . Он доказал это на главной сцене, в финальных сериях последних трех сезонов. Он становился чемпионом НБА, побеждал на Олимпиаде, четыре раза приглашался на Матч звезд. Несмотря на все его достижения к этому моменту, мы считаем, что его лучшие годы еще впереди», – отметил президент «Селтикс» .

«Айзейя и Джей были важной частью нашего успеха. Выступление Айзейи в плей-офф, когда он оказался в трудных обстоятельствах, это останется в истории. Мы желаем ему всего наилучшего», – сказал совладелец Вик Грусбек.