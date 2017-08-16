ЛеБрон Джеймс о событиях в Шарлотсвилле: «Дело не в так называемом президенте США, дело в нас»

Форвард «Кливленда» , выступая во вторник перед студентами и семьями, связанными с его фондом, затронул тему протестов в Шарлотсвилле, в результате которых погибла женщина.

«В Шарлотсвилле происходят трагические события. И сейчас я хочу высказаться по этому вопросу. Я хочу воспользоваться этой трибуной и своим командным голосом, чтобы сказать, что только любовь может сделать наше общество лучше. Только любовь объединит нас и поможет нам достичь своей цели.

Дело не в том парне, так называемом президенте США. Дело не в учителе, которому плевать, что происходит с тобой каждый день. Дело не в тех людях, которые не желают тратить свою энергию и старания ради тебя. Дело в нас. Мы должны посмотреть в зеркало и спросить себя, что мы можем сделать, чтобы добиться перемен. Если все мы сделаем это и выложимся на 110 процентов, этого будет достаточно», – передает слова Джеймса The Score.

Напомним, что 11 августа в городе Шарлотсвил (штат Вирджиния) прошло факельное шествие ультраправых движений в США, а 12 августа автомобиль въехал в демонстрантов, протестующих против акции Unite the Right («Правые, объединяйтесь»). Одна женщина погибла, еще 19 человек получили травмы.

Президент США Дональд Трамп в первых заявлениях о событиях в Шарлотсвилле осудил насилие в целом без какой-либо конкретики. Позже он назвал«Ку-клукс-клан», неонацистов и сторонников идеи превосходства белой расы «преступниками и бандитами».