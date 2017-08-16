«Кливленд» с учетом возможного ухода Джеймса хочет получить за Ирвинга восходящую звезду
Согласно сообщению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, «Кливленд» рассматривает ситуацию с обменом Кайри Ирвинга с учетом возможного ухода из команды ЛеБрона Джеймса в 2018 году.
«Кавальерс» не оставляют надежды на сохранение Джеймса в межсезонье-2018, но хотят подстраховаться на случай расставания с форвардом за счет получения в трейде Ирвинга восходящей звезды, которая помогла бы клубу достичь успеха в будущем даже без 4-кратного MVP.
Как пишет Воджнаровски, главной целью «Кэвз» является форвард «Никс» Кристапс Порзингис. Осуществлению подобной сделки мешает желание «Нью-Йорка» включить в обмен контракт Жоакима Ноа (55 миллионов долларов за 3 предстоящих сезона).
Помимо Порзингиса, «Кливленду» интересны Джейсон Тейтум («Бостон»), Джош Джексон («Финикс») и Джамал Мюррэй («Денвер»).
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