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    Кармело Энтони заинтересовал вариант с переходом в «Портленд»

    Теги возможные переходы Кармело Энтони Нью-Йорк Портленд НБА Дэмиан Лиллард Си Джей Макколлум Эдриан Воджнаровски

    «Портленд» смог заинтересовать Кармело Энтони. Лидеры команды Си Джей Макколлум и Дэмиан Лиллард призывали лидера «Никс» согласиться на обмен в «Блэйзерс» и, согласно Макколлуму, звездный форвард начал раздумывать над этой возможностью.

    По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, Энтони действительно готов рассмотреть вариант с переходом в клуб из Орегона.

    «Макколлум и Лиллард славно постарались, завлекая Мело в свою команду. «Портленд» следует рассматривать в качестве темной лошадке в этой истории с возможным обменом Энтони, потому что им удалось привлечь его внимание», – сказал Воджнаровски.

    Ранее сообщалось, что Энтони согласится на обмен лишь в «Рокетс».

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