Кармело Энтони заинтересовал вариант с переходом в «Портленд»

смог заинтересовать Кармело Энтони. Лидеры команды Си Джей Макколлум и призывали лидера «Никс» согласиться на обмен в «Блэйзерс» и, согласно Макколлуму, звездный форвард начал раздумывать над этой возможностью.

По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, Энтони действительно готов рассмотреть вариант с переходом в клуб из Орегона.

«Макколлум и Лиллард славно постарались, завлекая Мело в свою команду. «Портленд» следует рассматривать в качестве темной лошадке в этой истории с возможным обменом Энтони, потому что им удалось привлечь его внимание», – сказал Воджнаровски.

Ранее сообщалось, что Энтони согласится на обмен лишь в «Рокетс».