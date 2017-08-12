Кармело Энтони заинтересовал вариант с переходом в «Портленд»
«Портленд» смог заинтересовать Кармело Энтони. Лидеры команды Си Джей Макколлум и Дэмиан Лиллард призывали лидера «Никс» согласиться на обмен в «Блэйзерс» и, согласно Макколлуму, звездный форвард начал раздумывать над этой возможностью.
По словам инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, Энтони действительно готов рассмотреть вариант с переходом в клуб из Орегона.
«Макколлум и Лиллард славно постарались, завлекая Мело в свою команду. «Портленд» следует рассматривать в качестве темной лошадке в этой истории с возможным обменом Энтони, потому что им удалось привлечь его внимание», – сказал Воджнаровски.
Ранее сообщалось, что Энтони согласится на обмен лишь в «Рокетс».
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