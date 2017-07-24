Согласно сообщению The Oregonian, форвард Кармело Энтони не рассматривает вариант с переходом в , так как не хочет слишком далеко уезжать от своего сына.

«Мело – до безумия любящий отец. Замечательный папа. Он любит этого парня и ни за что оставит его в Нью-Йорке, уехав за 3 000 миль от него», – приводятся слова человека, знакомого с Энтони более десяти лет.