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    НБА. Кармело Энтони не перейдет в «Портленд» из-за сына

    Теги возможные переходы Кармело Энтони Нью-Йорк Портленд НБА

    Согласно сообщению The Oregonian, форвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони не рассматривает вариант с переходом в «Портленд», так как не хочет слишком далеко уезжать от своего сына.

    «Мело – до безумия любящий отец. Замечательный папа. Он любит этого парня и ни за что оставит его в Нью-Йорке, уехав за 3 000 миль от него», – приводятся слова человека, знакомого с Энтони более десяти лет.

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