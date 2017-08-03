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    Майкл Джордан о переходе Дюрэнта в «Голден Стэйт»: «Он может идти куда хочет. Сам бы я поступил по-другому»

    Теги Майкл Джордан Голден Стэйт НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити

    Легендарный Майкл Джордан во время общения с участниками своего детского тренировочного лагеря поделился своим мнением о нашумевшем переходе Кевина Дюрэнта из «Тандер» в «Уорриорз».

    «Будучи свободным агентом, Кевин Дюрэнт может идти куда захочет. Я полностью поддерживаю то, что свободные агенты отправляются туда, куда хотят. Сделал бы я то же самое? Скорее всего, нет. Но он решил поступить так, это его право, у него есть на это право. Лично я не зол на него после этого перехода. Желаю ему всего наилучшего. Сам бы я поступил по-другому», – сказал Джордан.

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