Майкл Джордан о переходе Дюрэнта в «Голден Стэйт»: «Он может идти куда хочет. Сам бы я поступил по-другому»

Легендарный Майкл Джордан во время общения с участниками своего детского тренировочного лагеря поделился своим мнением о нашумевшем переходе из «Тандер» в «Уорриорз».

«Будучи свободным агентом, Кевин Дюрэнт может идти куда захочет. Я полностью поддерживаю то, что свободные агенты отправляются туда, куда хотят. Сделал бы я то же самое? Скорее всего, нет. Но он решил поступить так, это его право, у него есть на это право. Лично я не зол на него после этого перехода. Желаю ему всего наилучшего. Сам бы я поступил по-другому», – сказал Джордан.