Член Зала славы и эксперт TNT Реджи Миллер, который всю карьеру провел в «Индиане», считает, что Кевин Дюрэнт больше потерял, нежели выиграл, когда перешел из «Оклахома-Сити» в чемпионский .

«Дюрэнт стал бы настоящим богом, если бы остался в . Люди постоянно говорят мне: «Я так рад, что ты оставался с нами». Они отдают мне должное за то, что я в течение 18 лет оставался на маленьком рынке в «Индиане».

Но СМИ, частью которых я сейчас являюсь, постоянно говорят: «Он так и не выиграл чемпионат». И я принимаю это. Я осознаю это. Этот факт продолжает терзать меня по сей день.

Достигнув шести финалов конференции и один раз сыграв в Финале, но так и не взяв титул, я с пониманием отношусь к дилемме Дюрэнта. Один подбор, один улетающий в аут мяч, штрафной, не поставленная спина, все эти вещи могут изменить очень многое. Приблизиться к цели на такое расстояние и в конечном итоге все же проиграть – это большая печаль.

Тем не менее, это была битва за то, чтобы прославить «Индиану». Я считаю это своим главным достижением.

Вот что Дюрэнт оставил, покинув «Тандер». И это имеет значение. Останься он в Оклахома-Сити, люди бы говорили: «Он отверг все предложения со стороны и продолжал сражаться с гигантами».

Даже если бы Дюрэнт не выиграл чемпионат, как я, Джон Стоктон или игроки, которые провели короткие отрезки в других местах, вроде Юинга, Карла Мэлоуна и других, весь мир смотрел бы на него совсем по-другому, потому что он сражался, а не присоединился к гигантам – ЛеБрону, Стефену Карри, Дрэймонду Грину, Крису Полу и так далее. Для меня это и есть истинное наследие», – написал Миллер в колонке для Bleacher Report.