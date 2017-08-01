НБА. Лига проверяла, нет ли у ЛеБрона доли в агентстве Klutch Sports, клиенты которого – Уолл, Бледсоу, Джей Ар Смит
НБА провела расследование относительно возможной доли во владении агентством Klutch Sports у форварда «Кавальерс» ЛеБрона Джеймса, пишет Bleacher Report со ссылкой на инсайдера Брайана Виндхорста.
Выяснилось, что Джеймс не имеет доли в агентстве, которым руководит его друг и агент Рич Пол.
Среди клиентов Klutch Sports одноклубники Джеймса Тристан Томпсон и Джей Ар Смит, а также Джон Уолл, Бен Симмонс и Эрик Бледсоу.
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