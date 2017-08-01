провела расследование относительно возможной доли во владении агентством Klutch Sports у форварда «Кавальерс» , пишет Bleacher Report со ссылкой на инсайдера Брайана Виндхорста.

Выяснилось, что Джеймс не имеет доли в агентстве, которым руководит его друг и агент Рич Пол.

Среди клиентов Klutch Sports одноклубники Джеймса Тристан Томпсон и Джей Ар Смит, а также Джон Уолл, Бен Симмонс и Эрик Бледсоу.