Владелец Дэн Гилберт представил прессе нового генерального менеджера клуба Коби Олтмена.

Во время пресс-конференции Гилберту пришлось отвечать на вопросы о ситуации с , который попросил обменять его.

«Ожидаем ли мы увидеть Кайри в нашем тренировочном лагере? Прямо сейчас Ирвинг имеет контракт с «Кавальерс» на два, три года. Он является одним из наших лучших игроков. Конечно, мы рассчитываем увидеть его в тренировочном лагере», – сказал Гилберт.