Дэн Гилберт: «У Ирвинга контракт с «Кэвз». Рассчитываем увидеть его в тренировочном лагере»
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт представил прессе нового генерального менеджера клуба Коби Олтмена.
Во время пресс-конференции Гилберту пришлось отвечать на вопросы о ситуации с Кайри Ирвингом, который попросил обменять его.
«Ожидаем ли мы увидеть Кайри в нашем тренировочном лагере? Прямо сейчас Ирвинг имеет контракт с «Кавальерс» на два, три года. Он является одним из наших лучших игроков. Конечно, мы рассчитываем увидеть его в тренировочном лагере», – сказал Гилберт.
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