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    Дэн Гилберт: «У Ирвинга контракт с «Кэвз». Рассчитываем увидеть его в тренировочном лагере»

    Теги Кливленд НБА Дэн Гилберт Кайри Ирвинг Коби Олтмен

    Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт представил прессе нового генерального менеджера клуба Коби Олтмена.

    Во время пресс-конференции Гилберту пришлось отвечать на вопросы о ситуации с Кайри Ирвингом, который попросил обменять его.

    «Ожидаем ли мы увидеть Кайри в нашем тренировочном лагере? Прямо сейчас Ирвинг имеет контракт с «Кавальерс» на два, три года. Он является одним из наших лучших игроков. Конечно, мы рассчитываем увидеть его в тренировочном лагере», – сказал Гилберт.

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