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    НБА. Кайри Ирвинг отписался от ЛеБрона Джеймса в инстаграме

    Теги Кливленд ЛеБрон Джеймс НБА видео Кайри Ирвинг соцсети

    Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг перестал быть подписчиком ЛеБрона Джеймса в инстаграме. Об этом пишет The Score со ссылкой на видео от House of Highlight.

    Джеймс недавно выложил видео, где он слушает песню рэпера Meek Mill «Heavy Heart» («С болью в сердце»), что многие восприняли как реакцию форварда на намерение Ирвинга покинуть «Кэвз» и нежелание играть рядом с 4-кратным MVP.

    «Н... говорит, что он с тобой, хотя на самом деле нет, н... портит все, что у тебя есть», – поется в песне.

     

    Kyrie unfollowed LeBron on IG. 👀 📷: @selzerfx

    Публикация от Sports Videos (@houseofhighlights)

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