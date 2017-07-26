Разыгрывающий «Кавальерс» Кайри Ирвинг перестал быть подписчиком в инстаграме. Об этом пишет The Score со ссылкой на видео от House of Highlight.

Джеймс недавно выложил видео, где он слушает песню рэпера Meek Mill «Heavy Heart» («С болью в сердце»), что многие восприняли как реакцию форварда на намерение Ирвинга покинуть «Кэвз» и нежелание играть рядом с 4-кратным MVP.

«Н... говорит, что он с тобой, хотя на самом деле нет, н... портит все, что у тебя есть», – поется в песне.

interesting song choice by Lebron here 👀 pic.twitter.com/rSIeVQbSq4 — Jordan Heck (@JordanHeckFF) 22 июля 2017 г.