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    НБА. Брэндон Найт порвал кресты, пропустит следующий сезон

    Теги травмы Финикс НБА Брэндон Найт

    Разыгрывающий «Финикса» Брэндон Найт получил травму крестообразных связок левого колена. Как информирует официальный сайт лиги, игрок перенесет операцию и пропустит сезон-2017/18.

    Найт получил травму на прошлой неделе в рамках выставочного матча в Майами.

    В форме «Санс» Найт набирал в среднем 15 очков, 3,8 передачи и 2,9 подбора. В следующие три года он заработает 43,8 миллиона долларов по действующему 5-летнему контракту с клубом.

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