Разыгрывающий Брэндон Найт получил травму крестообразных связок левого колена. Как информирует официальный сайт лиги, игрок перенесет операцию и пропустит сезон-2017/18.

Найт получил травму на прошлой неделе в рамках выставочного матча в Майами.

В форме «Санс» Найт набирал в среднем 15 очков, 3,8 передачи и 2,9 подбора. В следующие три года он заработает 43,8 миллиона долларов по действующему 5-летнему контракту с клубом.