По информации инсайдера Дэвида Пика, защитник отклонил предложение из НБА и продлил контракт с «Химками» до 2020 года.

Швед выступал в НБА с 2012 по 2015 годы, после чего вернулся в Россию, подписав контракт с «Химками». У 28-летнего россиянина был контракт с химчанами на сезон-2017/18 с опцией расторжения.

В сезоне-2016/17 Швед был признан MVP Единой лиги ВТБ и Еврокубка.