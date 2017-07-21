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    Евролига. Алексей Швед продлил контракт с «Химками» до 2020 года

    Теги переходы Химки Алексей Швед Turkish Airlines Euroleague Единая лига ВТБ

    По информации инсайдера Дэвида Пика, защитник Алексей Швед отклонил предложение из НБА и продлил контракт с «Химками» до 2020 года.

    Швед выступал в НБА с 2012 по 2015 годы, после чего вернулся в Россию, подписав контракт с «Химками». У 28-летнего россиянина был контракт с химчанами на сезон-2017/18 с опцией расторжения.

    В сезоне-2016/17 Швед был признан MVP Единой лиги ВТБ и Еврокубка.

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