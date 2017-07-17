Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    НБА. Владелец «Хьюстона» продает клуб

    Теги Хьюстон НБА бизнес Лесли Александр

    По словам президента «Хьюстона» Тэда Брауна, техасский клуб продается и может сменить владельца в обозримом будущем.

    «Рокетс» этим летом выменяли Криса Пола и продлили контракт с Джеймсом Харденом до 2023 года. Клуб также подписал новое соглашение с генеральным менеджером Дэрилом Мори.

    Нынешний владелец «Хьюстона» Лесли Александр в 1993 году приобрел клуб за 85 миллионов долларов. В феврале издание Forbes оценивало «Рокетс» в 1,65 миллиарда.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться