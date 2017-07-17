По словам президента Тэда Брауна, техасский клуб продается и может сменить владельца в обозримом будущем.

«Рокетс» этим летом выменяли Криса Пола и продлили контракт с Джеймсом Харденом до 2023 года. Клуб также подписал новое соглашение с генеральным менеджером Дэрилом Мори.

Нынешний владелец «Хьюстона» Лесли Александр в 1993 году приобрел клуб за 85 миллионов долларов. В феврале издание Forbes оценивало «Рокетс» в 1,65 миллиарда.