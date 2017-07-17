Член Зала славы ’Нил продолжил троллить ЛаВара Болла.

Заочный спор между О’Нилом и Боллом начался в мае, когда легендарный баскетболист раскритиковал ЛаВара за высокую цену на первые именные кроссовки его сына Лонзо Болла. Позже сын экс-центрового Шариф заявил, что он лучше младшего сына Болла ЛаМело.

«Прекратите. Я и ЛеМело, мы бы уничтожили Шарифа и Шака. Просто уничтожили бы», – отреагировал ЛаВар.

О’Нил в ответ пообещал до конца жизни ходить в парике, если ЛаВар сдержит свое обещание. Шакил надел парик и сделал вид, что поет песню Carrie Underwood «Blown Away».

«Если ЛаВар обыграет меня, то я приклею этот парик к голове навсегда. Есть только один BIG BALLER BRAND, и это THE SHAQ BRAND. Проснись, бро. Я за карьеру в среднем забивал больше штрафных за игру, чем ты набирал очков, «Мистер 2,2 очка», – написал О’Нил.