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    Марк Кьюбан: «Далласу» не пришлось бы перестраиваться, если бы он играл в Восточной конференции»

    Теги Даллас НБА Марк Кьюбан Адам Сильвер

    Владелец «Далласа» Марк Кьюбан заявил, что команда провела бы это межсезонье иначе, если бы она выступала в Восточной конференции.

    «Мы перестраиваемся, и в этом нет никаких сомнений. Если бы мы были на Востоке, мы бы не перестраивались. Мы бы действовали совсем по-другому.

    Думаю, мне придется похитить Адама Сильвера и не отпускать его, пока он не перенесет нас в Восточную конференцию. Учитывая наше состояние, учитывая состояние «Уорриорз», и что происходит в Западной конференции, нам не остается ничего другого, кроме перестройки», – цитирует Кьюбана ESPN.com.

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