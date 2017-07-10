Владелец Марк Кьюбан заявил, что команда провела бы это межсезонье иначе, если бы она выступала в Восточной конференции.

«Мы перестраиваемся, и в этом нет никаких сомнений. Если бы мы были на Востоке, мы бы не перестраивались. Мы бы действовали совсем по-другому.

Думаю, мне придется похитить и не отпускать его, пока он не перенесет нас в Восточную конференцию. Учитывая наше состояние, учитывая состояние «Уорриорз», и что происходит в Западной конференции, нам не остается ничего другого, кроме перестройки», – цитирует Кьюбана ESPN.com.