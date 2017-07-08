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    НБА. «Рокетс» и Джеймс Харден близки к продлению контракта

    Теги возможные переходы Хьюстон НБА Джеймс Харден

    «Рокетс» и Джеймс Харден успешно ведут переговоры по продлению контракта, которое может стать самым крупным в истории лиги, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Харден уже продлевал контракт с «Рокетс» прошлым летом. В дополнение к положенным игроку без малого 59 миллионам долларов за предстоящие два сезона стороны могут заключить соглашение еще на 4 года и 168 миллионов.

    Харден вошел в первую символическую пятерку сезона-2016/17.

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