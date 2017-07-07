Защитник «Химок» Алексей Швед может уехать в этим летом. Об этом пишет инсайдер Дэвид Пик в своем твиттере.

Швед подписал трехлетнее соглашение с подмосковным клубом в 2015-м. У него есть опция расторжения контракта в случае, если он получит предложение из НБА.

Контракт Шведа с «Химками» рассчитан на 3 миллиона евро в год.

Швед провел в НБА три года, выступая за «Миннесоту», «Хьюстон», «Филадельфию» и «Нью-Йорк».