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    НБА. Алексей Швед может отказаться от контракта с «Химками» и уехать в НБА

    Теги возможные переходы Химки Алексей Швед НБА Единая лига ВТБ

    Защитник «Химок» Алексей Швед может уехать в НБА этим летом. Об этом пишет инсайдер Дэвид Пик в своем твиттере.

    Швед подписал трехлетнее соглашение с подмосковным клубом в 2015-м. У него есть опция расторжения контракта в случае, если он получит предложение из НБА.

    Контракт Шведа с «Химками» рассчитан на 3 миллиона евро в год.

    Швед провел в НБА три года, выступая за «Миннесоту», «Хьюстон», «Филадельфию» и «Нью-Йорк».

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