Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать

    Серж Ибака о своем возрасте: «Я родился не в джунглях»

    Теги Торонто НБА Серж Ибака

    Тяжелый форвард «Торонто» Серж Ибака сделал заявление по поводу подозрений в том, что его истинный возраст может быть больше 27 лет, которые указаны в его паспорте.

    «Я крайне разочарован той небольшой частью общества, которая распространяет слухи и создает новости, основываясь на стереотипах без всяких доказательств. Мне грустно от того, что и в наши дни по-прежнему существуют предрассудки в отношении африканцев.

    Я родился в столице Республики Конго Браззавилле, городе с населением более миллиона человек. В городе с больницами, гражданским реестром, администрацией. Я появился на свет в заботливой, любящей и дружной семье. Я родился не в джунглях», – написал Ибака на своей странице в твиттере.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться