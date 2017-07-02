Тяжелый форвард Серж Ибака сделал заявление по поводу подозрений в том, что его истинный возраст может быть больше 27 лет, которые указаны в его паспорте.

«Я крайне разочарован той небольшой частью общества, которая распространяет слухи и создает новости, основываясь на стереотипах без всяких доказательств. Мне грустно от того, что и в наши дни по-прежнему существуют предрассудки в отношении африканцев.

Я родился в столице Республики Конго Браззавилле, городе с населением более миллиона человек. В городе с больницами, гражданским реестром, администрацией. Я появился на свет в заботливой, любящей и дружной семье. Я родился не в джунглях», – написал Ибака на своей странице в твиттере.