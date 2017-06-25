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    Айзейя Томас: «Если бы у меня был рост 190-195 сантиметров, я был бы лучшим игроком в мире»

    Теги Бостон НБА Айзейя Томас 1989

    Двукратный участник Матча всех звезд, разыгрывающий «Бостона» Айзейя Томас, рост которого составляет 175 сантиметров, уверен, что получал бы еще больше хвалебных отзывов, будь он выше ростом.

    «Если бы я был выше ростом, сезон, который я провел, привлек бы к себе еще больше внимания. В этом нет никаких сомнений. Если бы у меня был рост 190-195 сантиметров, я был бы лучшим игроком в мире. Не сомневаюсь в этом. И не только я считал бы так, весь мир считал бы так.

    Люди всегда пытаются найти что-то, что мне не удается, и использовать это против меня. Например, низкий рост всегда считается недостатком в защите. Если кто-то забивает через парня ростом 195 сантиметров, это «хорошая игра в нападении». Если кто-то забивает через парня ростом 175 сантиметров, все думают: «Он слишком низкий», – цитирует Томаса ESPN.com.

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