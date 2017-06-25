Двукратный участник Матча всех звезд, разыгрывающий Айзейя Томас, рост которого составляет 175 сантиметров, уверен, что получал бы еще больше хвалебных отзывов, будь он выше ростом.

«Если бы я был выше ростом, сезон, который я провел, привлек бы к себе еще больше внимания. В этом нет никаких сомнений. Если бы у меня был рост 190-195 сантиметров, я был бы лучшим игроком в мире. Не сомневаюсь в этом. И не только я считал бы так, весь мир считал бы так.

Люди всегда пытаются найти что-то, что мне не удается, и использовать это против меня. Например, низкий рост всегда считается недостатком в защите. Если кто-то забивает через парня ростом 195 сантиметров, это «хорошая игра в нападении». Если кто-то забивает через парня ростом 175 сантиметров, все думают: «Он слишком низкий», – цитирует Томаса ESPN.com.