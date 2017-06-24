Инсайдер ESPN Брайан Виндхорст ожидает, что защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд постарается договориться с клубом о выкупе контракта, после чего может присоединиться к ЛеБрону Джеймсу в «Кавальерс» или вернуться в .

Уэйд уже воспользовался опцией продления контракта на 23,8 миллиона долларов. «Буллс» после обмена Джимми Батлера предстоит перестройка.

«Уэйд может продавить вариант с выкупом и может начать работу в этом направлении в самое ближайшее время.

Не думаю, что возвращение в «Майами» невозможно. Все зависит от того, чего хочет сам Уэйд. Хочет ли он играть несколько ограниченную роль в серьезном контендере или же хочет наиграть на еще один крупный контракт под следующий сезон.

Скажем, если Дуэйн перейдет в , то может оказаться уже в группе поддержки, может стать запасным. В другой команде он по-прежнему может быть игроком основы или же выдать солидные показатели, которые позволят рассчитывать на последний крупный контракт», – сказал Виндхорст.