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    НБА. Дуэйн Уэйд в случае выкупа контракта может перейти в «Кливленд» или «Майами»

    Теги возможные переходы Чикаго Кливленд Майами Дуэйн Уэйд НБА Брайан Уиндхорст

    Инсайдер ESPN Брайан Виндхорст ожидает, что защитник «Чикаго» Дуэйн Уэйд постарается договориться с клубом о выкупе контракта, после чего может присоединиться к ЛеБрону Джеймсу в «Кавальерс» или вернуться в «Майами».

    Уэйд уже воспользовался опцией продления контракта на 23,8 миллиона долларов. «Буллс» после обмена Джимми Батлера предстоит перестройка.

    «Уэйд может продавить вариант с выкупом и может начать работу в этом направлении в самое ближайшее время.

    Не думаю, что возвращение в «Майами» невозможно. Все зависит от того, чего хочет сам Уэйд. Хочет ли он играть несколько ограниченную роль в серьезном контендере или же хочет наиграть на еще один крупный контракт под следующий сезон.

    Скажем, если Дуэйн перейдет в «Кливленд», то может оказаться уже в группе поддержки, может стать запасным. В другой команде он по-прежнему может быть игроком основы или же выдать солидные показатели, которые позволят рассчитывать на последний крупный контракт», – сказал Виндхорст.

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