«Кливленд» по-прежнему заинтересован в приобретении кого-то из пары лидеров и «Индианы» Джимми Батлера и Пола Джорджа соответственно, однако у финалиста плей-офф-2017 не складывается на обоих фронтах, пишет ESPN.com.

Батлер дал понять «Кавальерс», что связывает свое будущее с «Буллс» и вряд ли станет продлевать контракт с клубом из Огайо.

Джордж может оказаться в «Лейкерс», куда хочет перейти в 2018 году в качестве свободного агента. и калифорнийский клуб ведут переговоры по обмену.