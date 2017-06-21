НБА. «Кливленду» не удается приобрести ни Джимми Батлера, ни Пола Джорджа
«Кливленд» по-прежнему заинтересован в приобретении кого-то из пары лидеров «Чикаго» и «Индианы» Джимми Батлера и Пола Джорджа соответственно, однако у финалиста плей-офф-2017 не складывается на обоих фронтах, пишет ESPN.com.
Батлер дал понять «Кавальерс», что связывает свое будущее с «Буллс» и вряд ли станет продлевать контракт с клубом из Огайо.
Джордж может оказаться в «Лейкерс», куда хочет перейти в 2018 году в качестве свободного агента. «Индиана» и калифорнийский клуб ведут переговоры по обмену.
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