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    НБА. Стив Керр считает, что «Уорриорз» должны встретиться с Дональдом Трампом в качестве жеста доброй воли

    Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр политика Дональд Трамп

    Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, который неоднократно критиковал президента США Дональда Трампа, считает, что калифорнийцам в случае приглашения в Белый дом стоит согласиться на встречу с главой страны.

    Ранее появилась информация, что «Уорриорз» единогласно решили отказаться от встречи с Трампом. Клуб в официальном заявлении уточнил, что действующие чемпионы пока не определились со своими планами по данному вопросу.

    «Я постараюсь сделать так, чтобы игроки хорошенько подумали над этим. Все знают, что я неоднократно выступал в критикой в адрес Трампа, в результате чего мы, возможно, даже не получим приглашение. Но, как мне кажется, очень важно рассмотреть потенциальное приглашение, потому что, если мы все-таки пойдем, это может в итоге привести к позитивным вещам», – цитирует Керра ESPN.com.

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