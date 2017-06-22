Главный тренер Стив Керр, который неоднократно критиковал президента США Дональда Трампа, считает, что калифорнийцам в случае приглашения в Белый дом стоит согласиться на встречу с главой страны.

Ранее появилась информация, что «Уорриорз» единогласно решили отказаться от встречи с Трампом. Клуб в официальном заявлении уточнил, что действующие чемпионы пока не определились со своими планами по данному вопросу.

«Я постараюсь сделать так, чтобы игроки хорошенько подумали над этим. Все знают, что я неоднократно выступал в критикой в адрес Трампа, в результате чего мы, возможно, даже не получим приглашение. Но, как мне кажется, очень важно рассмотреть потенциальное приглашение, потому что, если мы все-таки пойдем, это может в итоге привести к позитивным вещам», – цитирует Керра ESPN.com.