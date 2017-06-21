«Клипперс» изучают рынок на предмет обмена центрового ДеАндре Джордана. Как информирует ESPN, команда вела переговоры с «Финиксом», который готов расстаться с центровым Тайсоном Чендлером и четвертым пиком драфта-2017.

Ожидается, что если Блэйк Гриффин не продлит контракт с «Клипперс», то клуб будет активнее работать над трейдом Джордана.

Контракт Джордана рассчитан еще на два года, за которые он заработает 46 миллионов долларов. На последний сезон распространяется опция игрока.

Соглашение Чендлера предусматривает еще два года без опций и сумму в 26 миллионов.