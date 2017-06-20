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    НБА. «Никс» готовы выслушать предложения по обмену Порзингиса

    Теги возможные переходы Фил Джексон Нью-Йорк НБА Кристапс Порзингис Лаури Маркканен

    «Нью-Йорк» не исключает возможности обмена своей молодой звезды Кристапса Порзингиса. Как пишет Yahoo! Sports, президент «Никс» Фил Джексон готов выслушать предложения других команд по 21-летнему латышу.

    Порзингис пропустил встречу с руководством после завершения сезона для нью-йоркцев из-за недовольства уровнем организации в «Никс». После этого появилась информация, что некоторые команды звонили в «Нью-Йорк» по поводу возможного обмена форварда. Сейчас руководство клуба готово оценить предложения со стороны.

    Сообщается, что Джексон в понедельник встречался с будущим новичком Лаури Маркканеном, который может стать заменой Порзингису.

    В двух сезонах с латышом в составе «Нью-Йорк» потерпел 101 поражение и не выходил в плей-офф. 

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