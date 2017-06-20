не исключает возможности обмена своей молодой звезды . Как пишет Yahoo! Sports, президент «Никс» Фил Джексон готов выслушать предложения других команд по 21-летнему латышу.

Порзингис пропустил встречу с руководством после завершения сезона для нью-йоркцев из-за недовольства уровнем организации в «Никс». После этого появилась информация, что некоторые команды звонили в «Нью-Йорк» по поводу возможного обмена форварда. Сейчас руководство клуба готово оценить предложения со стороны.

Сообщается, что Джексон в понедельник встречался с будущим новичком , который может стать заменой Порзингису.

В двух сезонах с латышом в составе «Нью-Йорк» потерпел 101 поражение и не выходил в плей-офф.